واشنطن: غير مستبعد فرض عقوبات على بنوك صينية لمُعاملات مُرتبطة بالصناعة العسكرية الروسية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية لا تستبعد احتمال فرض عقوبات على بنوك صينية، على خلفية مُعاملات مرتبطة بالصناعة العسكرية الروسية.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، قالت يلين: إن بلادها قد تفرض عقوبات على بنوك صينية، إذا توافر لدى واشنطن القدر الكافي من الأدلة، لفرض عقوبات كهذه، والسلطات في الصين تعرف أن استخدام عقوبات مثل هذه، سيشكل تهديدا خطيرا، يجلب عواقب وخيمة للغاية.

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية: "تريد بكين التجارة مع روسيا، ولا تريد أن تخضع بنوكها لعقوبات".