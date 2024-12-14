تعرف على أهم مميزات وتفاصيل الشريحة الجديدة esim

كشف الدكتور تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل أهم مميزات الشريحة الجديدة esim.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إن الشريحة الإلكترونية eSIM هى تقنية حديثة تستبدل الشريحة التقليدية SIM في الهواتف والأجهزة الإلكترونية بأخرى مدمجة داخل الجهاز نفسه، مما يوفر العديد من المزايا والقدرات المتطورة.

وأضاف، أن eSIM لا تتطلب شريحة مادية كما في الشرائح التقليدية، بدلًا من ذلك يتم تحميل البيانات الخاصة بالشبكة من خلال الإنترنت مباشرة إلى الشريحة المدمجة في الجهاز، ويمكن تفعيل eSIM عن طريق مسح رمز QR أو عبر تطبيقات مزودي الخدمة.

وأشار إلى أن eSIM تدعم إمكانية إضافة أكثر من خط هاتف على نفس الجهاز في نفس الوقت، ويمكن أن يدير الجهاز أكثر من رقم أو خطة بيانات من خلال هذه التقنية، مما يسهل التبديل بين الأرقام المختلفة بسهولة.