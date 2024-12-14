انطلاق اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا بمدينة العقبة الأردنية

انطلق، اليوم السبت، اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بمدينة العقبة جنوب الأردن.

ويعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكلة بقرار من الجامعة العربية والمكونة من المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والمملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، اجتماعًا في العقبة، يحضره أيضًا وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر.

كما من المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون، اجتماعات مع وزراء خارجية الجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.

وستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.