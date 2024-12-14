ساتورو ناجاو: عزل رئيس كوريا الجنوبية جاء بسبب التداعيات التي حدثت مؤخرا

علّق د. ساتورو ناجاو، كبير الباحثين في منتدى اليابان للدراسات الاستراتيجية، على تصويت برلمان كوريا الجنوبية على عزل رئيس كوريا الجنوبية، مؤكدًا أن عزل رئيس كوريا الجنوبية تم تفعيله في هذه الفترة بسبب كل التداعيات التي حدثت في فترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن حزب المعارضة في الحكومة يتخذ بعض الخطوات في هذا الشأن، وحال التوافق على عملية العزل فإنها ستؤدي إلى خطوة كبيرة.

وأضاف ناجاو، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحزب السياسي الفاعل الآن في كوريا الجنوبية لديه بعض المشكلات مع أحزب المعارضة، وبالتالي الحزب الحكومي لديه بعض التشكك والتخبط في التعاون مع حزب المعارضة فيما يتعلق بعملية العزل السياسي لرئيس كوريا الجنوبية، ولكن في هذا الوقت الراهن نحن نراقب هذا الأمر عن كثبة لأن في المرة الأخيرة الحزب الحكومي، وافق على هذه العملية، وفي هذه الحالة إذا ما قام بعض الأعضاء بالتعاون مع أحزاب المعارضة في هذا الحال فإن هذا يعني تعاون واضح مع أحزاب المعارضة.

وأوضح أن الحزب الحكومي قام بتأكيد القرارات الصادرة من برلمان كوريا الجنوبية خاصة في هذه الحالة، وهذا يأتي بناء على التعاون شبه الكامل مع الأحزاب الأخرى، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 8 أعضاء قاموا بالتوافق بشكل إجماعي مع الأحزاب المعارضة وأصبحت النسبة التي يمكن تحقيق تفعيل العزل تخطت النسبة القانونية.