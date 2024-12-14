5 شهداء وعشرات الجرحى إثر قصف إسرائيل لمدرسة تؤوي نازحين غرب غزة

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة الماجدة وسيلة في حي الرمال الشمالي غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة 20 آخرين على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و875 مواطنًا فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106 آلاف و454 آخرين في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.