رئيس الوزراء يفتتح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية

نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس السيسي للمشاركين في حفل افتتاح محطة كهرباء أبيدوس بمحافظة أسوان.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته فى افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية، أن مصر تتيح فرص غير مسبوقة للاستثمار في مصر، وهذا المشروع يعد خطوة مهمة تؤكد التزام مصر برؤيتها 2030، للتنمية الشاملة لأبعادها الشاملة الاقتصادية والبيئية.

وأكد أن خط التنمية الشاملة ترتبط بقدرة الدولة على تنفيذ مخططاتك وأبيدوس 1 تؤكد ذلك، موضحًا أن التحديات البيئية التي تواجه العالم تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية.

وأوضح "مدبولي": "وفرنا ما نحتاجه لتشغيل محطات الكهرباء للقضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء، كما وضعت وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة البترول، ولذلك وضعنا خطة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة لتجنب اللجوء لتخفيف الأحمال واللجوء لاستيراد الغاز".

ووجه رئيس الوزراء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ومتابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما وجه الشكر لوزير الكهرباء الحالي والسابق على ما قدموه في هذا الملف.

ولفت الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، إلى أنه من المستهدف أن يتم إضافة 14 ألف ميجا وات من طاقة الرياح و8 آلاف ميجا وات من الطاقة الشمسية بحلول 2030، مؤكداً أن هذه المشروعات هدفها تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأشار وزير الكهرباء خلال افتتاح محطة ابيدوس الشمسية بقدرة 500 ميجا وات بأسوان بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمهندس كريم بدوي وزير البترول وسفيرة الإمارات بالقاهرة والمهندس حسين النويس رئيس شركة النويس الإماراتية، إلى أن استراتيجية مصر 2040 تستهدف إضافة 65 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة لخفض الاعتماد على الوقود.

وتابع وزير الكهرباء: "أن هناك مرحلة ثانية من مشروع محطة أبيدوس الشمسية بقدرة ألف ميجا وات والتي تنفذها أيضا شركة أميا باور الإماراتية"، لافتا إلى أن هذه المحطة ستضم لأول مرة 600 ميجا وات بنظام بطاريات التخزين لضمان استمرارية ضخ الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية على مدار الساعة.

وكشف حسن النويس رئيس مجلس أدارة شركة ايميا باور عن بدء الإنشاءات الهندسية لمشروع الطاقة الشمسية أبيدوس 2 لإنتاج 1000 ميحاوات، كما أعلن أنه مع بداية مايو المقبل يدخل مشروع الرياح حيث يدخل حيز التشغيل والانضمام إلى الشبكة الكهربائية المصرية.

ومن المقرر أن يتم إضافة 500 ميجا وات من الطاقة الشمسية للشبكة القومية للكهرباء، بالتعاون مع شركة ايما باور الإماراتية، في إطار خطة الوزارة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة للشبكة قبل صيف 2025 لتجنب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل الاعتماد على الوقود.

يذكر أن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو في أسوان، هي جزء من استثمارات إيميا باور التابعة لشركة النويس للاستثمار الإماراتية في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، والتي تتضمن كذلك مزرعة رياح آمونت برأس غارب في البحر الأحمر، باستثمارات تتخطى 1.2 مليار دولار.