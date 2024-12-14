إنشاء أول عيادة يومية متخصصة في صعيد مصر لذوي الاحتياجات الخاصة

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أعمال تجهيزات وفرش مبنى مستشفى الجراحات التخصصية (جراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب)، والذي تم تشييده داخل مقر المستشفى الجامعي القديم استعداداً لتشغيلها، وذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو مصطفى الشريف نائب مدير المستشفى واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي.

ووجه النعماني خلال جولته بسرعه استكمال وانتهاء تجهيزات وفرش مبنى مستشفى الجراحات التخصصية استعداداً لافتتاحه وتشغيله في أقرب وقت، وذلك لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتميزة لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، مشيراً إلى أن المستشفى تم إنشاؤها بشكل معماري على أعلى مستوى من الدقة ليتوافق مع معايير الجودة العالمية، والذي يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير مستشفيات سوهاج الجامعية بتكلفة إجمالية ٦٠٠ مليون جنيه، وذلك للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.

وأضاف النعماني أنه تم تخصيص عيادة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمستشفى، لتقديم الخدمات الطبية لهم بصفه يومية والتي تعتبر أول عياده متخصصة في صعيد مصر لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الدكتور مجدي القاضي إن رئيس الجامعة خلال زيارته تفقد الدور الأول من المبنى الذي يضم عيادات الجراحات المتخصصة، كعيادات العظام، وعيادات جراحة المخ والأعصاب، وعيادات جراحه القلب والصدر، وعياده خاصه بطب الأم والجنين، وعيادة فحوصات اللياقة الطبية، كما تفقد بعض غرف الخدمات الطبية من معامل وصيدلية، وغرفة الأشعة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد كمال أن مبنى مستشفى الجراحات التخصصية تم تصميمه على مساحة ١٤٠٠ متر مربع، ويضم ٧ أدوار متكررة وبطاقة استيعابية ١٥٣ سريرًا، ٤ غرف عناية ما بعد الجراحة، ٥٧ غرفة عناية مركزة ، ١٦ غرفة عناية متوسطة، و٤ غرف عزل داخل العناية، ٨ غرف عزل خارج العناية، ٦٤ غرفة إقامة مرضى وكذلك أقسام الطوارئ، والمعامل والأشعة، وأقسام خدمية.

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