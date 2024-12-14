الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل البلاد حتى اللحظة الأخيرة

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم/ السبت/ في أعقاب تمرير مقترح عزله في الجمعية الوطنية إنه "لن يستسلم أبدا".

وأضاف "يون" في كلمته للشعب التي نشرها مكتبه - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" - "أتوقف للحظة، لكن الرحلة نحو المستقبل التي سرتها مع الشعب خلال العامين ونصف العام الماضيين يجب ألا تتوقف أبدا".

وأكد أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل البلاد حتى اللحظة الأخيرة، وحث المسؤولين الحكوميين على الثبات في أداء واجباتهم دون تردد تحت قيادة القائم بأعمال الرئيس على الرغم من الوقت الصعب والعصيب، وعلى بذل الجهود لحماية سلامة الشعب وسعادته.

ودعا الأوساط السياسية إلى الاهتمام وبذل الجهد لتحسين الثقافة والمؤسسات السياسية لتتحول سياسة التهور والمواجهة إلى سياسة التداول والنظر.

