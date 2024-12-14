شاهيناز العقاد عضو لجنة تحكيم بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

تشارك المنتجة شاهيناز العقاد فى الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، كعضو لجنة تحكيم الأفلام فى مسابقة الأفلام الدولية، والتى تضم كلا من الفنانة بشري، المخرج أمير رمسيس.

وأعربت العقاد عن سعادتها بمشاركتها لأول مرة في المهرجان الذى يعد فرصة كبيرة لإبراز المواهب الشبابية، وتسليط الضوء عليهم في مجال الأفلام القصيرة، والذي يساهم في تعزيز صناعة السينما القصيرة المصرية.

تأتي مشاركة شاهيناز العقاد في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بعد أيام من عودتها من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث شاركت هذا العام في سوق المهرجان لأول مرة خلال فعاليات هذه الدورة من مهرجان، وهي المرة الأولى لها لعدم مشاركتها بفيلم سينمائي، موضحة أنها تستعد لموسم عام 2025 بعدد من الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية، والتي كشفت عن جزء منها في السوق.

وأشارت العقاد إنها شاركت فى فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي منذ دورته الأولى، من خلال العديد من الأفلام مثل "بنات عبدالرحمن، صالون هدي"، وفي حفل الختام بفيلم "برة المنهج" بطولة الفنان ماجد الكدواني وإخراج عمرو سلامة، وفي الدورة الماضية من خلال فيلم "أنف وثلاث عيون"، مشددة على أن دورات مهرجان البحر الأحمر لا تخلو من مشاركتها الفعالة بشكل دائم.

وعن أعمالها الجديدة التي أعلنت عنها في السوق هي فيلم "رزق الهبل" من بطولة منى زكي، محمد شاهين، طه الدسوقي ورحمة أحمد، وآخرين وهو من تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح، ويشارك في الإنتاج rise studios و فيلم كلينك.

بالإضافة إلى فيلم فيلم "صيف 67" وهو إنتاج مصري، فرنسي، بالإضافة إلى النمسا، والسويد، وبطولة كل من نيللي كريم، أمير المصري، فاليري باشنر، صبري فواز، أحمد كمال، كريم قاسم، خالد مختار، أحمد الأزعر، شريف الدسوقي، وتشارك في إنتاج الفيلم مع فيلم كلينك كل من إنتاج سينينوفو، فيلم أيه جي، فيلم سكوير، وفوكس إن ذا سنو.

كما أعلنت عن فيلم "نجوى اللي في الخامس" وهو من تأليف جورج عزمي ورشة الكوبانية لتطوير المحتوى الإبداعي ومن إخراج سارة نوح، إلي جانب فيلم "١٠١" من تأليف لانا الجندي وإخراج محمد بكير، إلى جانب فيلم "منكر وشفيق" وهو من بطولة الفنان أكرم حسني وتأليف جورج عزمي.