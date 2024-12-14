موسكو.. الجيش الروسي يواصل تقدمه في "كورسك" ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة (كورسك) الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية - بحسب وكالة (سبوتنك) الروسية، اليوم السبت - "واصلت وحدات قوات مجموعة /الشمال/ الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وكوريلوفكا وليبيدفكا وليونيدوفكا ومارتينوفكا ومالايا لوكنيا ونيكولايفو دارينو ونيكولسكي ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".

وأضاف البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ الروسية وطيران الجيش ونيران المدفعية هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة بمقاطعة سومي".

وتابع البيان إلى أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200عسكري، وتم تدمير ودبابة، ومركبة مشاة قتالية مدرعة وسبع مركبات، وعدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية" مشيرا إلى أن ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية قد استسلموا.