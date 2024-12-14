الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي يحصل على الجنسية الإيطالية ويثير انتقادات المعارضة

حصل الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي على الجنسية الإيطالية بسبب أصول عائلته. وأثار هذا الاعلان ردود أفعال سلبية في إيطاليا حيث يتواجد مايلي حاليا.

ونقلت قناة /بي.اف.ام.تي.في/ الفرنسية عن الصحف الإيطالية أن خافيير مايلي تمكن من الحصول على جواز السفر الإيطالي، مثل شقيقته كارينا، بفضل جدهما فرانشيسكو مايلي وهو إيطالي الجنسية وهاجر إلى الأرجنتين عام 1926 مع والدته وإخوته. ووفقا لما اوردته وكالة أنسا الايطالية للانباء، فقد تمت معالجة طلبات خافيير وكارينا مايلي على وجه السرعة من قبل روما.

وقبل خافيير مايلي، حصل رئيس أرجنتيني آخر، هو موريسيو ماكري - الذي تولى رئاسة البلاد بين عامي 2015 و2019 - على الجنسية الأرجنتينية - الإيطالية المزدوجة.

واستنكر النائب عن حزب /+أوروبا/المعارض ريكاردو ماجي السهولة التي حصل بها خافيير مايلي على الجنسية الإيطالية لأنه "صديق لجورجيا ميلوني" علما بانه لم تطأ قدماه إيطاليا عمليا"وذلك في منشور على حسابه علي منصه /اكس/ للتواصل الاجتماعي.

وتابع قائلا: "تعتبر هذه صفعة جديدة للفتيات والشباب الذين ولدوا هنا أو يقيمون هنا بشكل دائم والذين ينتظرون الجنسية منذ سنوات، وأحيانا دون جدوى". مؤكدا "ان هذا دليل اخر على أننا، في الوقت الراهن، نواجه قانونا خاطئا وغير عادل وتمييزيا".

وفي إيطاليا، تعتمد القوانين المنظمة لاكتساب الجنسية على قانون الدم، أي أن الأطفال يحصلون على الجنسية من والديهم بغض النظر عن مكان ميلادهم.

ومن ناحية أخرى، يعد الحصول على الجنسية الإيطالية أكثر صرامة بالنسبة لأحفاد المهاجرين المولودين في إيطاليا، في حين تتبنى جيورجيا ميلوني موقفا متشددا بشأن الهجرة.اذ يجب أن يعيش الأجانب حاليا في إيطاليا لمدة عشر سنوات قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على الجنسية، ولا يمكن للأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين التقدم بطلب للحصول على الجنسية حتى يبلغوا 18 عاما.

واقترحت جماعات الدفاع عن المهاجرين إجراء استفتاء لتخفيف القانون وتقليص هذه الفترة إلى خمس سنوات، كما هو الحال في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا. لكن الائتلاف الحاكم يعارض ذلك.

وكان خافيير مايلي قد وصل روما الليلة الماضية للقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني. ومن المقرر أن يشارك اليوم السبت في مهرجان أتريجو، وهو الاجتماع السنوي لحزب رئيسة الحكومة فراتيلي ديتاليا.

وخلال رحلة سابقة قام بها إلى إيطاليا في فبراير الماضي، أكد خافيير مايلي في مقابلة أنه يشعر بأنه "إيطالي بنسبة 75%"، حيث أن لديه ثلاثة أجداد يحملون الجنسية الإيطالية. كما سلط الضوء على "شغفه المذهل بالأوبرا الإيطالية".