تعليم الجيزة يناقش استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية| صور

عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع مديري إدارات (الهرم، العمرانية، بولاق، الدقي، العجوزة، جنوب، شمال، الوراق) ومسؤولي لجنة الإدارة لامتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بناءً على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

شهد الاجتماع حضور سمية الخطيب، وكيل المديرية، أمل مبروك، مدير التعليم العام، وسحر مصطفى مدير الشؤون التنفيذية، ياسر مشرف، مدير إدارة شؤون الطلبة بالمديرية، حيث تم مناقشة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق أعلى معايير الدقة والشفافية في التصحيح ورصد الدرجات.

وجاءت التوصيات والقرارات:

مسؤولية الملاحظين: مدير المرحلة هو المسؤول المباشر عن الملاحظين داخل إدارته.

الإشراف على الامتحانات:

يمنع ملاحظة أي معلم في مادة تخصصه أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية.

مصلحة الطالب:

العمل لضمان حصول كل طالب على حقه ومنع الغش بكل السبل الممكنة.

الاعتذارات:

تقدم الإعتذارات عن امتحانات الشهادة الإعدادية مباشرة إلى الوزارة.

التواصل الفوري:

ضرورة التواصل المستمر مع الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان لحل أي مشكلات قد تظهر أثناء العمل.

مراكز التجمع:

تُخصص مراكز التجمع في المدارس الابتدائية فقط لتجنب الازدحام، على أن تكون من الساعة 8:30 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

التوقيع بعد الامتحانات:

يشترط إخلاء طرف من اللجنة أو مركز التجمع قبل توقيع المعلمين في دفاتر الحضور والانصراف بمدارسهم الأصلية.

الإجراءات القانونية ضد المخالفين:

يتم الخصم من مكافأة الامتحانات في حالة الغياب دون عذر، مع اعتبار يوم الغياب بجزاء ثلاثة أيام.

الإعداد الفني والمالى:

تم التأكيد على جاهزية جميع الإدارات من حيث المعاملات المالية المتعلقة بأعمال الامتحانات، بما يشمل توفير الأوراق، الأحبار، وماكينات الطباعة لضمان سير العمل بشكل سلس.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الحرص على تنظيم العملية الامتحانية بأعلى معايير الدقة والشفافية، بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة الطلاب.