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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزيرة التخطيط: مصر منصة مهمة للتعاون مع الشركاء الدوليين في مجال الطاقة النظيفة

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط
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كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن مشروع محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية بكوم أمبو ضمن مشروعات آخرى هى من ضمن محور الطاقة في المنصة الوطنية في برنامج نوفي.

وأضافت خلال افتتاحية محطة أبيدوس بحضور رئيس الوزراء، أن هذه المنصة تم تدشينها في اجتماع المناخ كوب 27، والهدف من هذه المنصة حشد التمويلات الميسرة لدعم القطاع الخاص في تلبية الاحتياجات المصرية للمساهمات المحددة وطنيًا في 2030.

وأشارت المشاط إلى أن مصر منصة مهمة للتعاون بين الشركاء المختلفين والمؤسسات المتعددة الأطراف وأيضا شركاء ثنائيين لدفع ما هو يعتبر الأهم في الأوقات الحالية وهو التحول للاقتصاد الأخصر.

وأكدت أنه لا يوجد تنمية اقتصادية بدون الاستثمار في الطاقة ومصر لديها رؤية مهمة في الطاقة النظيفة.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط محطة أبيدوس 1 برنامج نوفي كوب 27