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السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية تختتم فعاليات البرنامج التدريبي "القيادة والإشراف والتنظيم الإداري"

جانب من ختام التدريب
جانب من ختام التدريب
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اختتمت مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، فعاليات البرنامج التدريبي لمسؤولي خدمة المواطنين، تحت عنوان "القيادة والإشراف والتنظيم الإداري".

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام البالغ باحتياجات وشكاوى المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، واستكمالًا لسلسلة الإنجازات التي حققتها منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة، بضرورة التدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والاستثمار في العنصر البشري، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

فيما استمرت الدورة على مدار 4 أيام تحت إشراف حسن مدين مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان، وهدي احمد مسؤول برنامج التدريب بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام  وزارة الصحة والسكان والمنسق الإعلامي لإدارة خدمة المواطنين بالوزارة شيرين نعيم حافظ محمد.

كما تناول البرنامج التدريبي عدة محاضرات حول  التنمية الذاتية للمهارات الشخصية في بيئة العمل وكيفية بناء فريق ناجح علاوة على دور الحوكمة والاستدامة في العمل ودورها في تعزيز رضا المواطنين واستخدامها في حل المشكلات، ووضع الحلول المثلى لتفاديها في المستقبل.

حاضر في البرنامج التدريبي نخبة من المحاضرين من الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة في مقدمتهم إيهاب إبراهيم عبد العظيم، ومصطفي رمضان وصفاء علام، وهالة احمد سلطان.

وفي ختام البرنامج التدريبي قدم وكيل الوزارة  الشكر لإدارة خدمة المواطنين والتدريب ولجميع القائمين والمشاركين في هذا العمل، وعلى رأسهم الدكتورة ولاء الرفاعي، مدير إدارة خدمة المواطنين على جهودهم المبذولة للارتقاء بمستوى أداء العاملين.

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البرنامج التدريبي لمسئولي خدمة المواطنين الدقهلية الدكتور خالد عبدالغفار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بداية جديدة لبناء الإنسان مديرية الشئون الصحية بالدقهلية