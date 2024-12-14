مدبولي: محطة أبيدوس تحول نوعي في التعامل مع مواردنا الطبيعية| فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في احتفالية افتتاح محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية بكوم أمبو، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الطاقة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الدولة وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهم ركائز الأمن القومي، بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتوفير الخطط.

ولفت إلى أن محطة "أبيدوس 1" ليست مجرد إضافة لقدراتنا الإنتاجية، وإنما تؤكد توجه الدولة نحو تحول نوعي في التعامل مع مواردنا الطبيعية، بشكل أكثر إبداعا، كما أن التحديات البيئية تتطلب أن نكون في طليعة الدول التي تسعى لتبني حلول مبتكرة ومستدامة، وتعزيز التكيف في قطاع الطاقة.