رئيس الوزراء: مصر تتيح فرص غير مسبوقة للاستثمار

نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس السيسي للمشاركين في حفل افتتاح محطة كهرباء أبيدوس بمحافظة أسوان.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته فى افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية، أن مصر تتيح فرص غير مسبوقة للاستثمار فى مصر، وهذا المشروع يعد خطوة مهمة تؤكد التزام مصر برؤيتها ٢٠٣٠، للتنمية الشاملة لأبعادها الشاملة الاقتصادية والبيئية.

وتابع أن خط التنمية الشاملة ترتبط بقدرة الدولة على تنفيذ مخططاتك وأبيدوس ١ تؤكد ذلك، ونؤكد أن التحديات البيئية التي تواجه العالم نهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، ووفرنا ما نحتاجه لتشغيل محطات الكهرباء للقضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء، كما وضعت وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة البترول، ولذلك وضعنا خطة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة لتجنب اللجوء لتخفيف الأحمال واللجوء لاستيراد الغاز.

نوجه الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ومتابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أشكر وزير الكهرباء الحالي والسابق على ما قدموه لهذا الملف.