كأس إنتركونتيننتال.. موعد المحاضرة الفنية الأخيرة للأهلي قبل التوجه إلى ملعب "974"

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل التحرك إلى ملعب 974 الذي يستضيف مباراة الأهلي وباتشوكا على كأس التحدي مساء اليوم.



وخاض الفريق مرانه الختامي لمباراة باتشوكا أمس بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأول، وفقًا لقواعد بطولة كأس القارات للأندية.



وأجرى لاعبو الفريق عملية إحماء وجزءًا بدنيًا خفيفًا، قبل تنفيذ الشق الفني والخططي في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا

يلتقي الأهلي مع باتشوكا مساء اليوم السبت على كأس التحدي، ويتأهل الفائز بالمباراة لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

كان الأهلي قد تأهل إلى كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي، فيما فاز فريق باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بديربي الأمريكتين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكى فى كأس إنتركونتيننتال 2024

أعلنت شبكة “بي إن سبورتس” حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، وسوف تنقل على الهواء مباشرة مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكى الليلة.

وأوضحت شبكة “بي إن سبورتس” أنها نجحت فى الحصول على حقوق بث المباريات الثلاث لكأس إنتركونتيننتال في قطر عبر قنواتها على الهواء مباشرةً، على أن يسبقها ويليها استوديو تحليلي للمباريات بحضور كوكبة من نجوم الكرة.

قائمة الأهلي في رحلة قطر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة الرسمية التي تسافر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وضم مارسيل كولر جميع لاعبي الفريق، باستثناء المصابين مصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول.

وجاءت قائمة الأهلي في رحلة قطر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وأشرف داري ويحيى عطية الله وكريم الدبيس، ومحمد عبد الله.

خط الوسط: كريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر وسمير محمد.

خط الهجوم: محمود كهربا، ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم.