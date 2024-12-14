زيادة 3.3%.. أسعار الذهب في مصر ترتفع 120 جنيهًا خلال أسبوع

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاع كبير خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى الارتفاع الذي سجله سعر الذهب العالمي، وبالرغم من هذا قلص الذهب جزء كبير من هذا الارتفاع عند نهاية الأسبوع بسبب عمليات البيع لجني الأرباح.

افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند 3800 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفتي لجولد بيليون عند نفس المستوى، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 20 جنيهًا حيث أغلق عند المستوى 3805 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3825 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب عيار 21 بمقدار 120 جنيهًا بنسبة 3.3% ليغلق عند المستوى 3805 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3685 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3880 جنيه للجرام.

وشهد الذهب في مصر، ارتفاع منذ بداية الأسبوع الماضي بدعم من الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، والذي تحرك وفقاً لتوقعات رئيس مجلس الوزراء السابقة، التي أشار خلالها إلى إمكانية ارتفاع أو هبوط سعر الصرف في حدود 5% خلال الفترة القادمة.

ارتفاع سعر الصرف تسبب في ارتفاع تسعير الذهب في مصر الذي يتم تسعيره بالدولار، وهو ما ساعد الأسعار الى الارتفاع بالإضافة إلى التحوط بالذهب في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة المحيطة بمصر.

من جهة أخرى فقد شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع لأعلى مستوى في 5 أسابيع خلال الأسبوع الماضي ليساعد سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع لقمة سعرية هذا الأسبوع عند 3880 جنيه للجرام.

يوم الخميس الماضي وبعد انتهاء عمل البنوك الرسمية بدأ سعر الذهب في التراجع ليتبع تحركات سعر الذهب العالمي الذي شهد عمليات من البيع لجني الأرباح، ليقلص الذهب المحلي من مكاسبه و يتداول حالياً حول المستوى 3800 جنيه للجرام.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم في المدن المصرية قد تباطأ خلال شهر نوفمبر إلى 25.5% على أساس سنوي بعد أن كانت القراءة السابقة 26.5% وهو أول تراجع في معدلات التضخم منذ 4 أشهر.

وتظهر قراءة التضخم أن مصر تعمل على السيطرة على معدلات التضخم وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، وأن وتيرة تراجع التضخم ستتزايد خلال العام القادم لتصل إلى 21%.

ووقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع في احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 46.95 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر مرتفعاً بأكثر من 10 مليون دولار مقارنة مع الاحتياطي في نهاية أكتوبر عند 46.94 مليار دولار.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 23.7% على المستوى السنوي، وذلك بعد أن كان التضخم عند 24.4% في أكتوبر الماضي.

هذا وقد توقع بنك جولدمان ساكس أن ينتعش الجنيه المصري خلال العام القادم بالرغم من التراجع الحالي في مستوياته، بينما أظهر أحدث تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقع تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 في ظل تراجع ضغوط التمويل الخارجي.

توقعات أسعار الذهب

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع طفيف خلال الأسبوع الماضي بعد أن قلص مكاسبه بشكل كبير بسبب عدم الوضوح المصاحب لمستقبل السياسة النقدية الأمريكية بالرغم من توقعات كبيرة في الأسواق أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع القادم.

استمر سعر الذهب المحلي في التراجع خلال تداولات اليوم منذ تسجيله قمة سعرية خلال الأسبوع الماضي، يأتي هذا في ظل تراجع سعر الذهب العالمي بسبب عمليات البيع لجني الأرباح التي انعكست سريعا على سعر الذهب المحلي بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

فشل الذهب العالمي في الحافظ على تداولاته فوق المستوى 2700 دولار للأونصة خلال الأسبوع مما يعكس ضعف في الزخم الصاعد، ليعود الذهب إلى التراجع ويغلق تداولات الأسبوع فوق المتوسط المتحرك 50 يوم وتحت المستوى 2650 دولار للأونصة ليعود إلى منطقة حيادية بعض الشيء ليعتمد في تداولاته القادمة على ما سيصدر من البنك الفيدرالي الأمريكي.

أما عن السعر المحلي:

بعد أن وصل سعر الذهب المحلي عيار 21 أعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند المستوى 3880 جنيه للجرام متخطياً قمته السعرية الأخيرة عند 3850 جنيه للجرام، استسلم السعر لعمليات البيع لجني الأرباح ليبدأ في التراجع التدريجي ليكسر اليوم المستوى 3800 جنيه للجرام، ليعود الترقب إلى التحركات القادم للذهب العالمي ولسعر الصرف في مصر.