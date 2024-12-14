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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب بدبي.. صور

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب أمس، حفل غنائي بمنطقة أرينا في منطقة سيتي ووك بدبي، وسط حضور جماهيري حاشد.

تفاصيل الحفل

قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب مجموعة من أشهر أغانيها  التي تفاعل معها الجمهور، مثل  "اللي يقابل حبيبي"، "مشاعر"، "كدابين"، "متحاسبنيش"، "بص بقى"، "بتمنى أنساك"، "صبري قليل"، "آه ياليل"، "على باللي".

حفل شيرين 
حفل شيرين 
حفل شيرين 

تعيش الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من النشاط الفني الكبير، بعدد من الجولات الفنية والحفلات، خلال الفترة الحالية وحتى رأس السنة، داخل مصر وخارجها.

يشار أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أحيت حفلاً غنائياً بدولة الكويت، وذلك خلال الأسبوع الماضي، وحقق الحفل نجاح كبير وتفاعل من الجمهور بشكل رائع.

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