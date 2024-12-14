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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الكهرباء : إضافة 14 ألف ميجا وات من طاقة الرياح

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء أنه من المستهدف أن يتم إضافة 14 ألف ميجا وات من طاقة الرياح و8 آلاف ميجا وات من الطاقة الشمسية بحلول 2030، منوهًا أن هذه المشروعات هدفها تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأشار عصمت خلال افتتاح محطة ابيدوس الشمسية بقدرة 500 ميجا وات بأسوان بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمهندس كريم بدوي، وزير البترول وسفيرة الامارات بالقاهرة والمهندس حسين النويس، رئيس شركة النويس الامارتية، إلى أن استراتيجية مصر 2040 تستهدف إضافة 65 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة لخفض الاعتماد على الوقود.

وتابع وزير الكهرباء أن هناك مرحلة ثانية من مشروع محطة ابيدوس الشمسية بقدرة ألف ميجا وات والتي تنفذها أيضًا شركة اميا باور الإماراتية، لافتًا إلى أن هذه المحطة ستضم لأول مرة 600 ميجا وات بنظام بطاريات التخزين لضمان استمرارية ضخ الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية على مدار الساعة.

وزير الكهرباء طاقة الرياح