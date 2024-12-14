غدًا.. عرض المسلسل الجديد المهرج لباسم ياخور

يستعد الفنان باسم ياخور لعرض مسلسله الجديد "المهرج" بدءًا من غدًا الأحد عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وينتمي المسلسل لنوعية الجريمة والتشويق وتم تصويره بالكامل في سوريا.

يأخذ العمل المشاهد إلى عوالم التحقيق والأدلة والتحليل، ويطرح الكثير من التساؤلات حول طبيعة العلاقات الإنسانية ومشاعر الحب والتعلق وتحولاتها التي تقودنا للبحث عميقا في أدق التفاصيل لاكتشاف الأبعاد النفسية لأبطال العمل.

مسلسل "المهرج" للمخرجة السورية رشا شربتجي ونخبة من النجوم يأتي في مقدمتهم باسم ياخور، أمل بوشوشة، نضال نجم، خالد القيش، ديمة الجندي، غزوان الصفدي، روعة السعدي، عدنان أبو الشامات، إبراهيم الشيخ إبراهيم، بلال قطان، راما زين العابدين، وسيناريو وحوار بسام جنيد.