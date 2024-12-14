إعلان البدء في إنشاء مشروع الطاقة الشمسية أبيدوس 2 لإنتاج 1000 ميجاوات

كشف حسن النويس رئيس مجلس أدارة شركة ايميا باور عن بدء الإنشاءات الهندسية لمشروع الطاقة الشمسية ابيدوس 2 لانتاج 1000 ميحاوات .

كما أعلن النويس أنه مع بداية مايو المقبل يدخل لمشروع الرياح أمونت حيث يدخل حيز التشغيل والانضمام الى الشبكة الكهربائية المصرية .

جاء ذلك خلال افتتاح محطة ابيدوس للطاقة الشمسية بكوم امبو باسوان بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الى محافظة أسوان لافتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية .

ومن المقرر أن يتم إضافة 500 ميجا وات من الطاقة الشمسية للشبكة القومية للكهرباء، بالتعاون مع شركة ايما باور الإماراتية، فى إطار خطة الوزارة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة للشبكة قبل صيف 2025 لتجنب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل الاعتماد على الوقود..

يذكر أن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو في أسوان، هي جزء من استثمارات إيميا باور التابعة لشركة النويس للاستثمار الإماراتية في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، والتي تتضمن كذلك مزرعة رياح آمونت برأس غارب في البحر الأحمر، باستثمارات تتخطى 1.2 مليار دولار