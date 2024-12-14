وزير الكهرباء: نستهدف الوصول لـ 42% من إجمالي الطاقة المستخدمة في مصر

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات تهدف إلى الاستفادة القصوى من جميع الطاقات المتاحة، مشيرًا إلى أنه اليوم يتم افتتاح محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وهي محطة مهمة ستشهد في مرحلتها الثانية زيادة في القدرات لتصل إلى 1 جيجاوات.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته في احتفالية افتتاح المحطة، التي تم نقلها عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 42% من إجمالي الطاقة المستخدمة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات والاستثمارات التي ستسهم في تعزيز ودعم الشبكة الكهربائية في المنطقة، ما يسهم في تحسين الاستدامة وتعزيز القدرة على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.