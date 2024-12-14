مدبولي: مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للاستثمار على أرضها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن افتتاح محطة أبيدوس 1 لتوليد الكهرباء بقدرة 500 ميجا وات التي تنفذها إيميا باور الإماراتية يعبر عن العلاقة المتميزة التي تربطنا بدولة الإمارات الشقيقة، ويدل على أن مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي للاستثمار على أرضها بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية افتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بكوم أمبو، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع أبيدوس للطاقة يعد خطوة محورية في مسيرتنا نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في مصر تهدف لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.