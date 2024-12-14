حركة طبيعية في دمشق والأسواق تعود للعمل بجميع المناطق

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن افتتاح السفارة التركية في دمشق بعد إغلاق دام لأكثر من 12 عامًا هو الأول لأول سفارة تفتتح في العاصمة دمشق بعد التغيير الذي حدث يوم الأحد الماضي ووصول فصائل الجيش الوطني السوري إلى دمشق وإعلان تشكيل حكومة مؤقتة في العاصمة دمشق، مؤكدًا أن هذا التأييد الدبلوماسي اليوم باعتبار أن السفارة التركية تعود للعمل له دلالة كبيرة وتدفع تركيا بعلاقاتها مع الدول الأخرى حتى تعود السفارات الأخرى المغلقة في العاصمة دمشق للعمل مرة أخرى.

وأضاف هملو، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن افتتاح السفارة التركية اليوم بدمشق هو رسالة للجميع بأن الأمور تسير في سوريا بشكلة طبيعي والاعتيادي بعد سقوط نظام الأسد وإعلان عهد جديد في سوريا يتساوى فيه جميع أبناء سوريا في الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أن الحركة طبيعية بالنسبة للشوارع في دمشق والأسواق عادت للعمل بشكل طبيعي في جميع المناطق السورية وليست فقط في العاصمة دمشق.

وأكد أن المظاهر المسلحة التي كنا نشاهدها خلال الأيام الماضية اختفت بشكل كامل، وهناك انتشار لسيارات الشرطة والأمن العام في عموم مناطق دمشق، وجودهم في على مداخل المدينة وهناك دورات رئيسية في المدينة.