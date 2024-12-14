التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه داخل مسكنه في الشرقية

قررت نيابة أبو كبير، اليوم السبت، التصريح بدفن جثة مسن في نهاية العقد السابع من عمره عثر عليه في حالة تعفن داخل مسكنه، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو كبير يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثمان في حالة تعفن بأحد الشقق بندر أبو كبير.

وتبين من التحريات والفحص العثور على جثمان "عوض ش" 77 عامًا بالمعاش والجثمان في حالة تعفن ويرتدي ملابسه كاملة ولا يوجد بالجثة إصابات ظاهرية.

وتبين أن المتوفي يعيش بمفرده ويتردد عليها أبناؤه من وقت لآخر للاطمئنان عليه وتبين من تقرير مفتش الصحة أن الجثة في حالة تعفن وأن سبب الوفاة سكتة قلبية، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى أبو كبير تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7787 إداري أبو كبير لسنة 2024، وتم إحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.