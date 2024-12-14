كيف تحمي طفلك من تفشي مرض الحصبة والإجراءات الوقائية وأوقات الحصول على جرعة التطعيم؟

السبت 14/ديسمبر/2024 - 01:14 م

الحصبة مرض مُعدٍ سهل الانتشار والعدوى، حيث يصاب به طفل واحد من كل ثلاثة أطفال تحت سن الخامسة، وفقا لما نشره موقع healthychildren.

حيث أوصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن العمر المناسب لتطعيم الطفل عند الجرعة الأولى من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) من 12 إلى 15 شهرا، وذلك إذا كنت تعيش في مجتمع يعاني من انتشار المرض، أو مسافر لأي دولة، فقد يتم تطعيم طفلك في وقت مبكر حتي سن 6 أشهر، ويجب متابعة طبيب الأطفال الخاص بك، ومراجعة نصائح السفر الدولي للعائلات التي لديها أطفال رضع.

أوقات الحصول على جرعة التطعيم بالحصبة



الحصول على جرعة واحدة من لقاح MMR قبل عيد ميلادهم الأول تليها جرعتين إضافيتين "جرعة واحدة فى عمر 12 إلى 15 شهرا، وجرعة أخرى بعد 28 يوما على الأقل.

الإجراءات الوقائية لحماية طفلك من مرض الحصبة



نظافة اليدين باستمرار لمنع انتقال الجراثيم والأمراض، اغسل يديك بالماء والصابون وافركهما لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول. وانصح الآخرين في منزلك أو أي شخص بالقرب من طفلك بالقيام بنفس الأشياء .

قم بتطهير الأشياء والأسطح في منزلك بانتظام، والأفضل ارضاع طفلك بحليب طبيعي، فهو يحتوي على أجسام مضادة من نوعها تعمل على الوقاية من العدوى ومكافحتها.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالحصبة



يعتمد ذلك على ما إذا كان مرض الحصبة منتشرا ومستوى مناعة المجتمع ضد الحصبة، فالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم: الأشخاص غير الملقحين، وخاصة الأطفال أقل سن 5 سنوات؛ والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة؛ وأي سيدة حامل أو يعاني من سوء التغذية الشديد.

أعراض وعلامات الحصبة عند الأطفال



تبدأ الحصبة بأعراض مثل نزلات البرد والانفلونزا مصاحبة معها أعراض مثل الحمى والسعال والرشح والتهاب الملتحمة ، ثم يبدأ الطفح الجلدي في التواجد على الرأس ثم ينتشر إلى بقية الجسم، بالإضافة إلى أن الكثير من الأطفال يصابون بعدوى الأذن.

في حين أن الأعراض الرئيسية لمرض الحصبة شديدة التأثير، والسبب في استمرارية التطعيم ضد الحصبة هو منع المضاعفات المرتبطة بها، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ أو عدوى في الدماغ .