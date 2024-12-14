السبت.. محاكمة أحد أعضاء خلية المفرقعات بقويسنا

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمركز اصلاح وتأهيل وادي النطرون، السبت المقبل محاكمة أحد المتهمين في شبكة المفرقعات بقويسنا بحيازة وإحراز مفرقعات بقصد إستخدامها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارعبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار وائل محمد مكرم.

وكانت الادارة العامة لمنطقة وسط الصعيد لمكافحة الأسلحة غير المرخصة وردت اليها معلومات مفادها قيام المتهم بتخزين عبوات مفرقعة ومواد وأدوات مما تستخدم في تصنيعها ، فإنتقل برفقة قوة من الشرطة وتمكن من ضبط المتهم الأول ، إذ تبين بحوزته جسم مجهز على شكل ساعة " تايمر" مثبت به بطارية صغيرة وثلاثة رؤوس صغيرة لسرنجة بها مادة بيضاء اللون وموصل بالبطارية ثلاث زجاجات مدون عليها برمنجنات البوتاسيوم وزجاجتين تحويان مادة التنر ، وثمانية شماريخ صغيرة الحجم وثلاثة أكياس بها سوائل قابلة للاشتعال وأربعة زجاجات لتعبئة القداحات وذلك بقصد إستخدامها في أنشطة إرهابية.