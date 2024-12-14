التصريح بدفن جثتي طالبين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة أبو كبير، اليوم السبت، التصريح بدفن جثتي طالبين لقيا مصرعهما متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما جراء وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بنطاق مركز أبو كبير وتم التحفظ على الجثامين بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع مصطفى كامل بندر أبو كبير.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين مما أسفر عن مصرع "يوسف ص م" 17 عاما طالب "ومؤمن س إ" 17 عاما طالب مقيمان يدائرة المركز ولفظا أنفاسهما متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث ونقل الجثامين إلى مستشفى أبو كبير المركزي وبتوقيع الكشف الطبى عليهما من قبل مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب والتحفظ عليهما بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 21922 جنح مركز أبو كبير لسنة 2024 وتم إحالته إلى النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.