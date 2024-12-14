السجن المشدد 15 سنة مع الشغل لتشكيل عصابي بتهمة حيازة المخدرات والبلطجة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 15 سنة مع الشغل ، في حيازة المواد المخدرة وأسلحة نارية واستعراض قوة واستخدام البلطجة بالسلام.

وذكر أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة ، أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة .

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين ، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص، أسلحة نارية وبندقية خرطوش، وطلقات لذات العيار دون تراخيص بحيازتها أو إحرازها.

وأسندت النيابة للمتهمين ،استعراض القوة بأن قاوما بالعنف موظف عام وهو فرد شرطي ، و ذلك أثناء تأديته وظيفته وقت ضبط المتهمين أن استخداموا القوة والعنف ضد فرد امن أثناء ضبطهما.

وكان قسم شرطة السلام تلقي معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي في حيازة المواد المخدرة واسلحة نارية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 متهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما وضبط بحيازتهما الحشيش المخدر، واسلحة نارية ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

