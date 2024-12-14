بعد تدهور حالته الصحية.. شريهان تدعو لنبيل الحلفاوي

توجهت النجمة شريهان بالدعاء للفنان نبيل الحلفاوي بعد أن تدهورت حالته ودخل العناية المركزة الأيام الماضية.

وكتبت شريهان دعاء بالشفاء لنبيل الحلفاوي عبر حسابها الرسمي على موقع "X" وقالت: "اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفه أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير".

ويتواجد نبيل الحلفاوي داخل إحدى المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة لتلقى العلاج ولم يكشف نجله خالد الحلفاوي تفاصيل أزمة والده رافضا الحديث عنها لحين تحسن حالته الصحية.

يشار إلى أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك بها نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول" عام 2021 بطولة النجوم: طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودي، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، وغيرهم، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.