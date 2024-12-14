بطاركة سوريا: ليس أمامنا سوى العمل الدؤوب لتبقى بلدنا أرضا للحضارة

التقى البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مع البطريرك أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس و البطريرك يوسف الأول بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك.

وذلك في دار بطريركية الروم الأرثوذكس بدمشق. تمّ خلال اللقاء التباحث في الشؤون المستجدة خلال الوضع الراهن لما فيه خير أبناء الكنيسة والوطن، كما تمّ التشديد على مواصلة التنسيق المكثف واللقاءات المتتالية.

والمتابعة الحثيثة خلال المرحلة القادمة والسير في العمل الدؤوب لتبقى سورية أرضَ الحضارة ومهدَ التاريخ والرسالاتِ السماوية.

واختتم اللقاء بالتضرع إلى الله أن يشدد شجاعة أبناء الرجاء ويوطد السلام والوحدة في سورية الحبيبة.