إنارة معبد الأقصر يوميًا لمدة 4 ساعات على نفقة المحافظة

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، قرارًا اليوم السبت، بإنارة معبد الأقصر يوميًا من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 12 صباحًا ليكون استهلاك الإنارة العامة لمدة 4 ساعات على نفقة المحافظة، وذلك في إطار دعم وتنشيط القطاع السياحي بمحافظة الأقصر، والجهود المبذولة لاستقبال الموسم السياحي بما يتناسب مع مكانة الأقصر العالمية.

معبد الأقصر

جدير بالذكر أنه خلال شهر يوليو 2024، وفور تولي محافظ الأقصر منصبه وبدء جولاته بالمناطق الأثرية، أصدر تعليماته بإنارة جبل البر الغربي بالأقصر يوميًا بدءًا من الساعة 8 مساءً وحتى 12 صباحًا، ليكون استهلاك الإنارة العامة لمدة 4 ساعات على نفقة المحافظة.

محافظ الأقصر يصدر قرارًا بإنارة جبل البر الغربي لتنشيط السياحة

وكان المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، فور توليه منصبه تفقد الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة، حيث أصدر المحافظ تعليماته بأنه سيتم انارة جبل البر الغربى يوميا بدءًا من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 12 صباحًا، لمتابعة إنارته ليلًا على أن يكون استهلاك الإنارة العامة لمدة 4 ساعات التشغيل على نفقة المحافظة، وذلك في إطار دعم وتنشيط القطاع السياحي في الأقصر.

كما قام محافظ الأقصر بتفقد طريق الكباش من معبد الأقصر وحتى معبد الكرنك ووجد إنارته مناسبة جدا للمناطق الأثرية ووجه تعليماته بتشغيل الإنارة يوميا لتنشيط السياحة أيضا.

رافق المحافظ في جولته كلا من الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن، رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندسة ماري روحي، مدير إدارة الكهرباء بالديوان العام للمحافظة، والمهندس أحمد النجار، مدير كهرباء آثار الأقصر.