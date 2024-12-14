أميرة سليم تشدو بأنشودة إيزيس لأول مرة في إيطاليا

عادت صباح اليوم السوبرانو العالمية أميرة سليم إلى القاهرة بعد أن أحيت حفل الكريسماس وأعياد الميلاد تحت اسم "Natale in Egitto" بالأكاديمية المصرية للفنون بالعاصمة الإيطالية روما مع عازفة البيانو الشهيرة باسكال روزيه.

سجل الحفل حضور كامل العدد ما بين الجالية المصرية والإيطاليين، وقدمت خلاله أميرة 13 أغنية ما بين الكلاسيكية والعالمية والمصرية ومن بينها مقطوعة أنشودة إيزيس التي أبهرت بها الجميع كالمعتاد في الختام.

وقالت أميرة عن مشاركتها في هذا الحفل: "سعيدة بعودتي مرة أخرى للأكاديمية المصرية بروما لإحياء حفل الكريسماس وأعياد الميلاد بمصاحبة عازفة البيانو باسكال روزيه بدعوة من د. رانيا يحيى رئيسة الأكاديمية التي أشكرها على استقبالها ومجهودها الكبير لإخراج هذا الحفل بمستوى يليق بهذا المكان التاريخي الذي يمثل واجهة مشرفة لمصر ولأي فنان مصري يشارك به.

وأضافت: أسعدني استقبال الجمهور وأسعدني أكثر وجود شباب مصري جميل يهتم بالفنون الرفيعة، كنت فخورة بغنائي ألوان مختلفة من الموسيقي الكلاسيكية العالمية وأيضاً أغاني من تراثنا المصري وسعدت بتفاعل الجمهور معها وخصوصا أنشودة إيزيس التي كنت فخورة بغنائها للمرة الأولى في إيطاليا، أتمنى تشجيع النشاطات المختلفة في هذا المكان الرائع لأنه يمثل قوة مصر الناعمة".

وأثناء الحفل فاجأت سليم الجمهور بطلبها مديرة الأكاديمية الدكتورة رانيا يحيى لمشاركتها بالعزف ‏على آلة الفلوت في ثنائية رائعة لأحد الأغاني، وقالت يحيى في كلماتها عن السبرانو العالمية: "تتمتع أميرة بأداء تكنيكي عالي وفي الواقع استطاعت أن تجذب الجمهور الحضور من مختلف الجنسيات بجمال صوتها وتعايشها مع ‏روح كل عمل بتعبيراتها الأدائية ولغة الجسد شديدة الرقة والجاذبية، ومن أجمل ما لفت الانتباه في الحفل التواصل الحسي بين أميرة وباسكال التي رافقتها على آلة البيانو طيلة الحفل بأداء فني متمكن وبارع".