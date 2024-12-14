لقاء البطريرك بأساقفة وكهنة دمشق وريفها

التقى البطريرك يوحنا العاشر بأساقفة وكهنة أبرشية دمشق وريفها اليوم في الدار البطريركية بدمشق.

تمّ خلال اللقاء التباحث في شجون خدمة الكنيسة ضمن المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا سورية، والتأكيد على دور الكهنة في الاستبسال في خدمة المؤمنين وتشديد ثقتهم برحمات الله والاتكال عليه والوقوف إلى جانبهم ومنحهم التعزية والرجاء.

وأن يكونوا مثالاً وقدوةً في مسؤولية التعقل والتضامن وتضافر الجهود لحفظ شهادة الكنيسة ووحدتها، إلى جانب تكثيف الصلوات و التضرعات إلى طفل المغارة، وخاصة في موسم الأعياد القادمة، لأجل صون السلام والوحدة في بلد السلام لما في ذلك من خير لجميع أبناء سورية الحبيبة.