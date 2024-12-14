جمال سليمان يستعد لتصوير "أهل الخطايا" رمضان المقبل

يتعاون النجم جمال سليمان مع المخرج رؤوف عبد العزيز في مسلسل جديد بعنوان "أهل الخطايا"، لرمضان المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققاه من خلال مسلسل "الطاووس" الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2021.

يتناول مسلسل “أهل الخطايا” جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة عكف على تحضيرها المخرج رؤوف عبد العزيز على مدار الأشهر الماضية مع المؤلفين أحمد أنور ومحمد عبد القوي.

مسلسل "أهل الخطايا"، يبدأ تصويره الفترة المقبلة ويقوم ببطولته النجم جمال سليمان، وتأليف كلا من المؤلفين أحمد أنور و محمد عبد القوي ، إخراج رؤوف عبد العزيز، وسيتم الإفصاح عن قائمة أبطال المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة.

يشار إلى أن مسلسل "الطاووس" الذي جمع جمال سليمان مع رؤوف عبد العزيز ، قبل نحو ثلاثة سنوات، كان مستوحى من جريمة حقيقة أيضا، كما لفت الأنظار الفترة الماضية بسبب قضية مخدر اغتصاب الفتيات التى أشار إليها المسلسل.