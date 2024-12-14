بعد 30 عاما.. جيم كاري يلوح بالعودة لفيلم The Mask

أشار النجم الكوميدي جيم كاري، إلى إمكانية العودة إلى شخصية ستانلي إيبكيس مجددًا في فيلم “The Mask”، الذي صدر قبل نحو 30 عامًا.

ووفق موقع "هوليوود ريبورتر، قال كاري: "يا إلهي، كما تعلم، لابد أن تكون الفكرة صحيحة. إذا كان لدى شخص ما الفكرة الصحيحة، أعتقد... الأمر لا يتعلق حقًا بالمال. أنا أمزح بشأن المال... لكنني لا أعرف أبدًا. لا يمكنك أن تكون حاسمًا بشأن هذه الأشياء. قلت إنني أرغب في التقاعد، لكنني أعتقد أنني كنت أتحدث أكثر عن راحة السلطة. لأنه بمجرد أن تأتيك فكرة جيدة، أو مجموعة من الأشخاص الذين استمتعت حقًا بالعمل معهم وما إلى ذلك، فإن الأمور تميل إلى التغيير".

هذه ليست الشخصية الكبيرة الوحيدة التي فكر الممثل مؤخرًا في إعادة تجسيدها، على الرغم من ابتعاده عن هوليوود على مدار العقد الماضي. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أخبر موقع Comicbook.com أنه سيعود أيضًا في تكملة فيلم “How the Grinch Stole Christmas”.

تدور أحداث “The Mask” حول موظف البنك ستانلي إيبكيس (كاري)، الذي يتحول إلى بطل خارق مجنون عندما يرتدي قناعًا غامضًا. يشارك في بطولة الفيلم أيضًا كاميرون دياز وبيتر ريجيرت.