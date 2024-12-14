رسالة جامعة القاهرة يوجه الشكر لفريق طبي بقصر العيني نجح في زراعة يد مبتورة

أعلن دكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، أنه تابع إجراء عملية جراحية بقصر العيني قائلا: "تابعت بفخر واعتزاز ما حرصت على تسليط الضوء عليه المواقع الإعلامية والصفحات الإلكترونية خلال الساعات الماضية بشأن نجاح الفريق الطبي بوحدة جراحة التجميل والإصلاح (٢٨ أ) بطوارئ قصر العيني في إجراء عملية زراعة يد مبتورة بالكامل لشاب عمره ٢٠ عاما بعد جراحة دقيقة ومعقدة بمشاركة أطباء الجراحة والعظام والتخدير.

وفي هذا السياق، أتوجه بالتهنئة والشكر إلى قيادات قصر العيني أ.د. حسام صلاح ووكلائه ومعاونيه، وأ.د. أحمد ماهر مدير مستشفى الطوارئ، والفريق الطبي بمستشفى الطوارئ الذي شارك في نجاح الجراحة تحت إشراف أ.د.عادل ولسن الأستاذ بقسم جراحة التجميل ومدير وحدة (٢٨ أ) للتجميل والإصلاح، وأ.د.طارق عامر أستاذ جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية، وأ.د.أيمن نعمان أستاذ مساعد جراحة التجميل والإصلاح، د.يوسف الخولي مدرس جراحات التجميل والإصلاح.

وبمشاركة فريق جراحة التجميل والإصلاح المكون من: م.م.د.يمنى صلاح، م.م.د.جون جوزيف، ط.م.فادي منصف، ط.م.فيلوباتير جوزيف، ط.م.اندرو ميشيل، ط.م.أحمد عامر.

والشكر موصول لأطباء العظام: م.م.د.أحمد صفتي، ط.م.مينا أسامة، ط.م.حسن سيد، وفريق التخدير: مدرس د.بيشوي عاطف، م.م.د.مكاريوس موريس، ط.م.بسنت أشرف، ط.م.أحمد حازم، وط.م.أماني فتحي، وأطباء الرعاية والامتياز والتمريض: ط.م.منه عبدالله، ط.م.علي جنينه، ط. ا.علي امجد، م.فؤاد، ولكافة العاملين والقائمين على العمل بهذا الصرح الطبي العملاق.

لقد أبرزت هذه الجراحة الدقيقة نماذج ملهمة ومشرفة من الكفاءات الطبية التي يحتذى بها والتي تذخر بها مستشفيات جامعة القاهرة، فكل الشكر على إخلاصكم وعطاءكم المتميز، وتنمياتي لكم بالتوفيق والمزيد من النجاح.