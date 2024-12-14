الأشموني يعقد اجتماعًا لإعداد الخطوات التنفيذية لتسجيل الشرقية ضمن شبكة المدن الإبداعية باليونسكو

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعًا مع المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، وذلك لتحديد الخطوات التنفيذية وتشكيل فريق عمل لإعداد الملف الخاص بتسجيل محافظة الشرقية ضمن شبكة المدن الإبداعية باليونسكو بهدف دعم الثقافة والإبداع كعناصر أساسية في خطط التنمية المستدامة.

وأكد محافظ الشرقية أهمية انضمام المحافظة للمدن الإبداعية باليونسكو والذي يسهم في فتح مجالاً واسعاً للتعاون مع المدن الإبداعية الأعضاء في شبكة اليونيسكو ، ويؤدي للحفاظ على المهارات الإبداعية ، ويوفر كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بها، وكذلك يساهم في الحصول على شراكات ودعم فني وتبادل خبرات بين المدن الأعضاء للاستفادة من تجاربهم بما يتيح تأهيل وتطوير المراكز والمنارات الإبداعية وتعزيز الإبداع والإنتاج والتوزيع والتسويق، ونشر الأنشطة الثقافية وتوسيع فرص المبدعين والمهنيين في القطاع الثقافي والفني.

وخلال الاجتماع أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قد دعت المحافظات المصرية التي لديها بعض المدن التي تتمتع بالمواصفات الخاصة بالمدن المبدعة والتي تشمل المجالات الإبداعية الثمانية التي تغطيها الشبكة ( الحرف والفنون الشعبية، التصميم، الأفلام، الطبخ، الأدب، الفنون الإعلامية، والموسيقى) إلى التقدم بطلب للانضمام لشبكة المدن عبر المنصة الإلكترونية بحلول 31 يناير 2025.

وأضافت نائبة المحافظ أن جميع المدن التي تنضم إلى الشبكة تتعاون لتحقيق هدف مشترك يتمثل في وضع الإبداع والصناعات الثقافية في قلب خططها للتنمية المستدامة على المستوى المحلي والتعاون بشكل فعال علي المستوى الدولي.

حضر الاجتماع الدكتور إسماعيل محمد مدير عام مكتب المحافظ، والدكتورة ولاء جزر مديرة وحده اليونيسكو بالمحافظة والدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضاري، والدكتورة رشا حسن مديرة إدارة السياحة، والأستاذة ريهام رجب مديرة وحدة السكان، وحسيني محمد منسق عام المشروعات، ونيفين عاطف بإدارة التراث الحضاري بالديوان العام.