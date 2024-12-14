السيطرة على حريق محدود نشب في الصحة المدرسية ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية ببني سويف، من السيطرة على حريق محدود نشب، صباح اليوم السبت، في مقر الصحة المدرسية التابع لفرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

حريق محدود نشب في الصحة المدرسية ببني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بمبنى الصحة المدرسية التابع لفرع هيئة التأمين الصحي بميدان مولد النبي وسط مدينة بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع البلاغ.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على الحريق بمعاونة أفراد الأمن الإداري، وإخماد النيران دون خسائر مادية أو بشرية.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب بغرفة أسفل سلم المدخل الرئيسي للمبنى ببعض الأوراق والمخلفات، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرر محضر بالواقعة.