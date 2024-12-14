الشاعرة أمل جمال تقدم رسالة ماجستير حول تنمية الثقافة البيئية

السبت 14/ديسمبر/2024 - 12:49 م

حصلت الكاتبة والشاعرة أمل جمال على درجة (الماجستير) من معهد الدراسات العليا وبحوث البيئة، قسم علوم التربية البيئية، تخصص الأدب والنقد البيئي، بتقدير ممتاز.

جاءت الرسالة بعنوان "فاعلية استخدام الأدب البيئي في تنمية الثقافة البيئية لدى طلاب الحلقة الأولى من التعليم الأساسي"، وتمت المناقشة، بقاعة الفيديو كونفرانس بمبنى المعامل المركزية بجامعة دمنهور.



تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور كمال الجندي أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور محمود عسران محمد أستاذ الأدب والنقد بكلية الطفولة المبكرة جامعة دمنهور، والأستاذ الدكتور على عبد العظيم سلام، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية – بكلية التربية جامعة دمنهور، والأستاذ الدكتور عيد بلبع أستاذ البلاغة والنقد الأدبي وعميد كلية الآداب السابق وعضو مجلس الشيوخ.



هدفت الدراسة إلى التحقق من فاعلية استخدام الأدب البيئي في تنمية الثقافة البيئية لدى أطفال المرحلة الابتدائية وذلك لدورها الكبير في تطوير الوعي البيئي وخلق المعرفة البيئية الأساسية، بغية بلورة سلوك بيئي إيجابي ودائم.



وبعد المناقشة العلنية، حصلت الباحثة على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع التوصية بالتبادل مع الجامعات الأخرى.