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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"أول دليل لحياة زوجية دافئة".. قريبا للكاتبة أميرة النمر

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
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يصدر قريباً عن دار النخبة بالقاهرة كتاب “الرباط المقدس.. أول دليل لحياة زوجية دافئة” للكاتبة أميرة النمر،  وهو - وفق الناشر - أول دليل تدريبي يمثل مرشداً لاكتساب المعرفة التطبيقية والعملية لاستراتيجيات الاتصال الناجح والفعال بين الزوجين. 

ويقوم الكتاب على الأمثلة التطبيقية والنماذج الحقيقية للمواقف الاتصالية الأكثر شيوعاﹰ بين الزوجين، ويقدم الدليل "الخطوات العملية والحلول الواقعية لتحويل هذه المواقف والمشاكلات الاتصالية إلى مفاتيح لحياة زوجية سعيدة وهانئة"؛ حسب الناشر. 
 ويضيف: “يحتوى الدليل على العديد من الأمثلة والمواقف التدريبية والاستبيانات والمقاييس التى تدفع المتدرب إلى مواجهة نفسه، ومعرفة دوره فى إنجاح العلاقة الزوجية أو إخفاقها من خلال ما يتمتع به من مهارات الاتصال الزوجي، لذا يجب أن يحرص المطبق لهذا الدليل على التزام أعلى درجات الصدق مع النفس والأمانة الذاتية”.

أول دليل لحياة زوجية دافئة أميرة النمر كتب