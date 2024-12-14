بالصور.. اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي تتفقد آثار البرين الغربي والشرقي بالأقصر

اختتمت اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 550 لسنة 2018، برئاسة اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة، زيارتها إلى محافظة الأقصر والتي استمرت على مدار يومين.

زيارة اللجنة

وجاءت زيارة اللجنة، كون محافظة الأقصر تحظى بوجود منطقة طيبة وجبانتها ضمن مواقع التراث العالمي باليونسكو منذ تاريخ تسجيلها عام 1979، وتضم البر الشرقي من شمال معابد الكرنك حتي جنوب معبد الأقصر، والمنطقة التي بينهم والبر الغربي من الطارف حتي الضبعية، وتضم معابد الدير البحري وحتشبسوت وكل معابد البر الغربي بالقرنة.

محافظ الأقصر يستقبل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي

وكان في استقبال اللجنة، المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، حيث تم عقد لقاء بحضور الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، والسفير خالد ثروت مساعد وزير السياحة والآثار، والعميد حسني رضوان مدير مكتب مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور عبدالله عيسي الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور عبد الغفار وجدى مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، والمهندس سيد بدوي مدير قطاع جنوب الصعيد بهيئة التخطيط العمراني.

وخلال اللقاء، رحب محافظ الأقصر باللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، مبديا استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم للحفاظ على الآثار، وتنشيط حركة السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، والمجلس الأعلى للآثار وكافة الهيئات والجهات المعنية.

عقب اللقاء، انتقلت اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي برفقة الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، لمعاينة آثار البر الغربي وزيارة معبد حتشبسوت ورصد كافة الملاحظات وأوجه الدعم للحفاظ على الآثار وتنشيط السياحة وتيسير تنقل السائحين، والعمل على جذب السياحة بما لا يؤثر على الحفاظ على الآثار المصرية باعتبارها إرثاً للإنسانية، وتم الاستماع لآراء المختصين من الآثار فيما يتعلق بالبعثات الأجنبية الموجودة للترميم وضرورة التنسيق مع كافة الجهات والهيئات.

كما قامت اللجنة بزيارة أرض سافوي بجوار معبد الأقصر، لبحث أوجه الاستغلال الأمثل بالتنسيق مع اليونسكو ووزارة السياحة والآثار والجهات المعنية، بما يتوافق مع الضوابط والمعايير التي تضعها اليونسكو مع التأكيد على ضرورة استغلالها واستثمارها لتميز موقعها.

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