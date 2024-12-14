محافظ الجيزة: نسعى لتوفير السلع بشكل دائم وبأسعار مناسبة للجمهور

بحث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مع ممثلي جهاز مستقبل مصر مقترحا للتوسع بمنظومة أسواق الجملة الحضارية بالمحافظة بهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتنمية منظومة التداول الخاصة بالسلع والمنتجات الزراعية بين أحياء ومراكز ومدن المحافظة، مؤكداً على أهمية المقترح ودوره فى تسهيل نقل وتداول تلك المنتجات وتعزيز السيطرة على الأسواق وتوفير تجربة حضارية متكاملة تخدم الحركة التجارية داخل المحافظة والحركة المتبادلة بينها وبين المحافظات المجاورة.

وأشار محافظ الجيزة إلى سعى المحافظة لتوفير تجربة حضارية متكاملة لنقل وعرض السلع والمنتجات الزراعية وتوفيرها بشكل دائم وبأسعار مناسبة للجمهور، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الصادرة فى هذا الشأن.

و استمع خلال اللقاء لسلسلة المشروعات التي نفذها الجهاز والخاصة بإنشاء أسواق شاملة والتى تتضمن إنشاء شبكة للتكامل بينها وبين أسواق التجزئة والتجار.

كما ناقش مع ممثلى الجهاز تجربة إنشاء الأسواق الإقليمية والتى ينشئها الجهاز لصنع نقاط توزيع متكاملة يتم إنشاءها بناء على دراسات متخصصة فنيا ولوجيستيا لتخدم قطاعات واسعة دفعة واحدة، قد تمتد لتشمل أكثر من محافظة للسوق الواحد، مما يقلل من عدد مرات التداول ويساعد على تخفيض تكلفة المنتجات عند عرضها للمستهلك النهائي.

ووجه المهندس عادل النجار نائبه والسكرتير العام بسرعة التنسيق مع مسؤلى جهاز مستقبل مصر والأجهزة المعنية داخل المحافظة لدراسة المقترحات وبيان ألية تنفيذها لبدء الأعمال على أرض الواقع.

وثمن النجار الجهد الكبير الذي يبذله الجهاز من أجل دعم الموطنين، مؤكدًا دعمه الكامل لجهاز مستقبل مصر في إقامة مشروعات تعود بالنفع على أهالي المحافظة.

من جانبه أشاد الوفد بجهود محافظ الجيزة، وحرصه على تنفيذ خطط التنمية التي تستهدفها الدولة على أرض المحافظة، معربًا عن بالغ تقديره لحرص محافظ الجيزة على مد جسور الصلة والتعاون مع الجهاز في العديد من المجالات لخدمة أهالي المحافظة.

حضر اجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و على عبد الصادق رئيس جهاز سوق الجملة بـ٦ أكتوبر وممثلي جهاز مستقبل مصر.