بهاء سلطان وأحمد سعد وآدم يتألقون في موسم الكويت.. صور

أحيا النجوم بهاء سلطان، أحمد سعد وآدم حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الكويت بعنوان “أساطير الطرب” في قاعة أرينا واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

بدأ الحفل بهاء سلطان وقدم مجموعة من أغانيه منها: “معلمين”، “الواد قلبه بيوجعه”، “بالراحة شوية علينا”، “قولي”، “تعالى أدلعك”، و”أنا مصمم”،“قوم أقف وأنت بتكلمني” ، “أنا غلطان”، “يا ترى”، و”أنا من غيرك”.

وقدم أحمد سعد مجموعة من أشهر أغانيه منها: “سكوت سكوت” ، “اليوم الحلو” ، “وسع وسع”، “سيرينا يا دنيا” ، “سبب فرحتي”، و”عليكي عيون”، “أتدري الفرحة كم صوت” ، “بحبك يا صاحبي” ، “نفسك ترجع” ، “كلامي انتهى” ، “اختياراتي” ، “يا عراف” ، و ”يا ليالي”.

وكان ختام الحفل مع آدم الذي قدم باقة من أجمل أغانيه منها: "خلصت الحكاية” ، “كيفك أنت” ، “على بالي”.