الأردن يدين انتهاكات إسرائيل في الأراضي السورية

قالت آية السيد، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من عمان، إنه بعد عقد الاجتماعات العربية بين لجنة الاتصال الوزارية المكلفة لشؤون سوريا، سيكون هناك اجتماعات ثنائية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والمبعوث الخاص لسوريا والأمم المتحدة.

وأضافت «السيد» خلال تغطيتها للقاهرة الإخبارية، أن الاجتماعات التي ستدور بين اللجنة الوزارية وبين وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وبعض المعنيين بالشأن السوري سيكون من شأنها تحديد المصير خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أنه لا بد أن يكون هناك اهتمام وتأكيد على ما سيختاره الشعب في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأردن يؤكد على أهمية استقرار الأراضي السورية من ناحية، فضلا عن إدانتها لما تفعله إسرائيل من توغل وانتهاكات في الجولان والعمق السوري، وحسب قوانين مجلس الأمن فإن ما تفعله تل أبيب ممنوع.

وأكدت أن الأردن يقدم المساعدة والإسناد للشعب السوري خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، إلى جانب وصول بعض المساعدات بالفعل إلى سوريا برًا.