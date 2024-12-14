السيسي يؤكد أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة وحل الدولتين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، وتم التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي وبريت ماكجورك، منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة.