استطلاع لقناة عبرية: "الليكود" بقيادة نتنياهو يزداد قوة على حساب جانتس وليبرمان

أظهر استطلاع للرأي لقناة كان 11 الإسرائيلية، أن حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، يزداد قوة، وبشكل أساسي، على حساب حزبي "المعسكر الوطني" و"إسرائيل بيتنا".

كما أظهر الاستطلاع أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، سيحصل حزب "الليكود" على 26 مقعدا، يليه حزب "ييش عتيد" الذي يتزعمه يائير لابيد، في المرتبة الثانية بـ 15 مقعدا.

وسيحصل حزب الديمقراطيين الذي يقوده يائير جولان على 10 مقاعد، فيما سيحصل حزب "المعسكر الوطني" الذي يقوده بيني جانتس على 19 مقعدا، والعظمة اليهودية (بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير) على 8، وإسرائيل بيتنا (بقيادة ليبرمان) على 14، وحزب (شاس) الديني بقيادة آرييه درعي على 10 مقاعد، ويهودية التوراة المتحدة على 8، وحداش-تال بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي على 5، والقائمة الموحدة بقيادة منصور عباس على 5 مقاعد.

ولن يتمكن حزب الصهيونية الدينية وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الأمل الجديد من اجتياز عتبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست.

وبحث الاستطلاع إمكانية ترشح حزب يميني بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت في الانتخابات المقبلة.

وفي مثل هذا السيناريو، سيكتسب نتنياهو قوة كبيرة، سواء في عدد مقاعد الليكود أو في حجم كتلته السياسية وسيخسر لابيد وجانتس عددًا كبيرًا من المقاعد إذا دخل بينيت السباق.. وفي هذه الحالة، من المتوقع أن تكتسب كتلة نتنياهو ثلاثة مقاعد إضافية، لتصل إلى 50 مقعدًا.