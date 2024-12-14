أمراض الشتاء تثير الرعب لدى المواطنين.. أعراض متحور XEC وطرق الوقاية.. وأطباء يقدمون روشتة لتجنب الإصابة.. والصحة تنفي وجود فيروسات مجهولة

في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسي، نفت وزارة الصحة والسكان هذه الشائعات، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يوجد أي زيادات في أعداد الإصابات بالفيروسات التنفسية ومعدلات التردد على المستشفيات في هذا التوقيت من العام مقارنة بالأعوام السابقة.

وتابعت، أن أكثر أوقات انتشار الفيروسات التنفسية، مثل الإنفلونزا وفيروسات نزلات البرد يكون خلال فصل الشتاء، وعلى وجه الخصوص تزداد حالات العدوى عادة في الفترة بين نوفمبر ومارس، حيث تساهم عدة عوامل في زيادة انتشار الفيروسات خلال هذه الفترة.

وتؤكد، أنه تتم متابعة الوضع بصفة مستمرة من خلال الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة أو المحجوزة في المستشفيات التابعة لمنظومة الترصد من جميع المستشفيات وعددها (542) مستشفى بجميع المحافظات.

فمع قدوم فصل الشتاء، تنشط الفيروسات التنفسية بشكل كبير ، نظراً لتغيرات الطقس وبرودة الجو ، والذي يعد بيئة ملائمة لنشاط هذا النوع من الفيروسات التنفسية وعلي رأسها الأنفلونزا .

متحور XEC

يعد متحور XEC، إحدى سلاسل فيروس كورونا، يحتوي على طفرات تزيد من قدرته على الالتصاق بالخلايا البشرية، مما قد يجعله أكثر قدرة على التفشي.

يسبب متحور XEC، حوالي 4% من حالات العدوى، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، منذ أوائل شهر مايو الماضي، يشكل هذا المتحور XEC حوالي 28% من حالات العدوى، كما أنه هو الأكثر انتشارًا، حيث أكد الباحثون أنه يستغرق من بضعة أسابيع إلى شهرين للانتشار بشكل أسرع.

نشاط الفيروسات في الشتاء

في هذا السياق، أكدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن فصل الشتاء يشهد نشاطًا لعدد من الفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا والفيروس المخلوي ومتحورات كورونا، موضحة أن انتشار متحور كورونا الحالي ليس بالقوة التي كان عليها في السابق، ولكن لا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة.

وأوضحت "الدكتورة وجيدة"، أن متحورات كورونا ستستمر في الانتشار والظهور في المستقبل، مما يعني أن متحور "XEC" لن يكون الأخير، لذلك يجب على الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

أعراض متحور XEC

تتضمن أعراض متحو XEC، "الحمى- السعال- التهاب الحلق- فقدان الشم أو التذوق- آلام الجسم وفقدان الشهية".

طرق الوقاية من XEC

تعد اللقاحات الحالية، فعالة في الحد من خطورة المرض، مع أهمية أخذ الجرعات المعززة، وينصح الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، والتهوية الجيدة.

فمن المتوقع أن يشهد هذا المتحور انتشارًا أكبر خلال فصل الشتاء، مما يزيد الضغط على الأنظمة الصحية، ويُوصى بمتابعة التحديثات والحصول على التطعيمات الموصى بها لتقليل المخاطر.

للحد من انتشار المتحورات، من المهم الالتزام بالإجراءات الوقائية، تعزيز حملات التطعيم، ورصد التغيرات الجينية في الفيروس باستمرار.

روشتة نصائح طبية

كما ينصح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية للحساسية والمناعة، المواطنين لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد XEC، من خلال الحصول على قسط كافٍ من النوم لتعزيز مناعة الجسم، مما يساعد على مقاومة الأمراض، والتعرض لأشعة الشمس في الصباح لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

ويتابع "بدران"، بضرورة تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، وتهدف إلى تعزيز مناعة الجسم، لمقاومة الإصابة بمتحور كورونا، ممارسة التمارين الرياضية، ويفضل في الصباح، لتنشيط الجسم جيدًا، وتجنب الأماكن المزدحمة التي تزيد من احتمالية انتقال العدوى، خاصة إذا كان هناك مصابون بفيروس كورونا، حيث قد ينتشر الفيروس عبر الرذاذ.

كما ينصح، المواطنين بالتواجد في أماكن جيدة التهوية، وغسيل الأيدي قبل تناول الطعام وبعده، تجنبًا لانتقال الميكروبات، التي تسهل الإصابة بالفيروسات والأمراض المعدية، ومنها متحور كورونا الجديد، وضرورة الحصول على التطعيمات ضد الإنفلونزا.

التطعيمات ضد الإنفلونزا

ويؤكد، على أهمية الحصول على التطعيمات ضد الإنفلونزا لتقليل خطر الإصابة بمتحورات كورونا، خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل المسنين، وذوي الأمراض المزمنة، والحوامل، والأطقم الطبية، لتجنب المضاعفات الخطيرة مثل الالتهاب الرئوي.