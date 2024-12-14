رئيس البرلمان الكوري الجنوبي يثني على حماسة الشعب وتمسكه بالديمقراطية

أثنى رئيس الجمعية الوطنية البرلمان في كوريا الجنوبية وو ون-شيك، على حماسة الشعب وتمسكه بالديمقراطية التي أدت إلى تمرير البرلمان لمقترح عزل الرئيس يون سوك يول.

وقال وو - في بيان عقب تمرير مقترح العزل أوردته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم السبت - إنه من المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا حول ما إذا كانت ستؤيد مقترح العزل وفقا للإجراءات الدستورية؛ مضيفا أن البرلمان يعتزم التعاون مع الحكومة لدعم استقرار الازدهار الاقتصادي وتخفيف القلق في الداخل والخارج بشأن الاقتصاد والدبلوماسية والدفاع.

وحث مسؤولو الحكومة على مواصلة أداء مهامهم في الوقت الذي ستبذل فيه الجمعية الوطنية كل الجهود الممكنة لاستعادة المكانة الائتمانية الدولية للبلاد وازدهارها الاقتصادي.

كان الحزب الديمقراطي، الحزب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، قد وصف تمرير مقترح عزل الرئيس يون سوك يول بأنه "انتصار للشعب والديمقراطية".

ومن جهته قال زعيم الحزب بارك تشان داي - في بيان - إن الديمقراطية انتصرت بفضل الشعب الذي طالب بحماية الديمقراطية والحكم الدستوري أمام الجمعية الوطنية.

كانت الجمعية الوطنية قد صوتت، في وقت سابق اليوم، لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه الذي حظي بدعم 204 نواب من أصل 300 نائب بالجمعية الوطنية مقابل معارضة 85 نائبا.

وفي أعقاب تمرير مقترح العزل، فمن المنتظر أن تصادق المحكمة الدستورية على عزله. فيما سيتولى رئيس الوزراء هان داك سو أداء مهام الرئيس بالإنابة.

وشهدت كوريا الجنوبية منذ الثالث من ديسمبر الجاري حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.

